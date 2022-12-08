Росія всіляко перешкоджає отриманню Україною енергетичного обладнання з Європи, - заступник голови Міненерго
У Європі достатньо проросійських політиків, тож через них президент РФ Володимир Путін намагається саботувати передачу Україні енергетичного обладнання
Про це в інтерв'ю Liga.NET сказав заступник голови Міненерго Ярослав Демченков.
"Росія різними способами намагається послабити санкції, вплинути на європейське суспільство або політиків. У Володимира Путіна взимку є головний козир – "генерал холод". І він дуже хоче використати цей ресурс. Зараз у країнах Заходу Україна – у фаворитах, проте там усе ще можна знайти проросійських політиків. У кожній країні, яка довгі роки отримувала від торгівлі із РФ дуже великі гроші, є їхнє лобі", - сказав чиновник.
За його словами, коли РФ дізнається, що Україна запросила якесь обладнання, противники намагаються зробити все, аби вона його не отримала.
"Щойно ворогу стає відомо, що ми звертаємося по допомогу, він залучає свої важелі впливу. Саме тому нам доводиться воювати на два фронти: один – в Україні на полі бою, а другий – в Європі, де ми відстоюємо українську позицію та лобіюємо санкції проти Росії", - підкреслив Демченков.
- 6 грудня з Латвії до України відправили партію енергетичного обладнання, зокрема 100 теплових гармат і 49 дизельних генераторів.
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