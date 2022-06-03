Заяву з переліком підсанкційних осіб оприлюднило МЗС РФ.

"У відповідь на чергові антиросійські персональні санкції... на постійній основі закривається в'їзд до Росії для громадян Канади, серед яких – керівники організацій, які підтримують ультранаціоналістичні сили в Україні, а також вищі військові чиновники", - заявив МЗС.

Більшість із них — представники української діаспори, члени Канадського українського конгресу, Світового конгресу українців та Української кредитної спілки.

Також заступники міністра оборони та генштабу війська Канади.

20 травня Канада розширила перелік санкцій щодо Росії. У відповідь на це наприкінці травня в'їзд до Росії було заборонено 26 громадянам Канади, серед яких дружина канадського прем'єр-міністра Софі Трюдо.

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