Росіяни 6 разів за ніч обстріляли Нікопольщину з "градів" та важкої артилерії, є поранений
Вночі 21 листопада окупанти 6 разів обстріляли Нікопольщину з "градів" та важкої артилерії, внаслідок чого поранено 78-річного чоловіка
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
Він повідомив, що били по 3 громадах Дніпропетровщини - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. За його словами, росіяни випустили майже 60 снарядів.
Внаслідок обстрілів у Нікополі було поранено 78-річного чоловіка, він проходить лікування вдома.
У самому місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.
Резніченко зазначив, що у Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих, деталі обстрілів з’ясовуються. В інших районах ніч пройшла без сирен та надзвичайних ситуацій.
- Українська авіація протягом 20 листопада завдала по ворогу 6 ударів. Серед ураженого - колона російських військ, кілька районів зосередження й позиції ЗРК ворога.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.5
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе