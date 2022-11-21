Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

Він повідомив, що били по 3 громадах Дніпропетровщини - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. За його словами, росіяни випустили майже 60 снарядів.

Внаслідок обстрілів у Нікополі було поранено 78-річного чоловіка, він проходить лікування вдома.

У самому місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.

Резніченко зазначив, що у Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих, деталі обстрілів з’ясовуються. В інших районах ніч пройшла без сирен та надзвичайних ситуацій.

Українська авіація протягом 20 листопада завдала по ворогу 6 ударів. Серед ураженого - колона російських військ, кілька районів зосередження й позиції ЗРК ворога.

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