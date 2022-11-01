Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"У 20-х числах лютого російські військові телефонували в Україну та замовляли собі столики в Києві. Вони дуже цим пишались та репостили це в соціальних мережах. Зараз вони активно телефонують на гарячу лінію "Хочу жити" і бронюють собі місце, щоб здатись в полон. Це ті, які ще не мобілізовані, але є й ті, які вже прибули в Україну і зрозуміли, що тут відбувається", - розповів Золкін.

Журналіст додав, що багато росіян, які здаються полон, хочуть повернутись додому.

"З тих росіян, які здаються полон є ті, хто не хоче повертатись в Росію. З такими людьми ми проводимо інтервʼю. Проте більшість з тих, хто здається, сподівається повернутись в Росію і просять не розголошувати їхнє бажання самостійно здатись в полон", - додав він.

29 жовтня черговий військовополонений з РФ повідомив СБУ, що в Росії чоловікам пропонують підписати контракт з армією в обмін на списання боргів за комуналку

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb