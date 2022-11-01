Росіяни активно телефонують, щоб підготуватись до здачі в полон, - журналіст Золкін
Журналіст Володимир Золкін розповів, що багато росіян телефонують на гарячу лінію "Хочу жити", щоб завчасно домовитись про здачу в полон
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"У 20-х числах лютого російські військові телефонували в Україну та замовляли собі столики в Києві. Вони дуже цим пишались та репостили це в соціальних мережах. Зараз вони активно телефонують на гарячу лінію "Хочу жити" і бронюють собі місце, щоб здатись в полон. Це ті, які ще не мобілізовані, але є й ті, які вже прибули в Україну і зрозуміли, що тут відбувається", - розповів Золкін.
Журналіст додав, що багато росіян, які здаються полон, хочуть повернутись додому.
"З тих росіян, які здаються полон є ті, хто не хоче повертатись в Росію. З такими людьми ми проводимо інтервʼю. Проте більшість з тих, хто здається, сподівається повернутись в Росію і просять не розголошувати їхнє бажання самостійно здатись в полон", - додав він.
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