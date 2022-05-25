Головний редактор "Новинарні" висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Російські окупанти прийшли сюди не для того, щоб захопити Херсонщину і 80% Запоріжжя. Росіяни прийшли для того, щоб захопити як мінімум більшу частину території України включно з Києвом. Може йтися хіба що про відтермінування наступу, але окупанти бачать у собі сили і в них є бажання наступати далі. Той факт, що росіяни зараз активізувалися саме на Донбасі, а не проводять активних наступальних дій на Харківщині чи Херсонщині, свідчить про те, що вони вирішили наступати поступово, крок за кроком", - зазначив Лиховій.

На думку журналіста, російські окупаційні війська не будуть зупинятися на вже досягнутому.

"У мене немає такого відчуття, що росіяни хочуть зупинитися на якихось межах і підписати якийсь мирний договір із тимчасовим контролем захоплених областей. Ніяких мирних ініціатив чи посередницьких західних зараз не видно. На жаль, після виходу з Маріуполя навіть не відбувається обміну полоненими, які потрапили в полон на інших напрямках", - зауважив Андрій Лиховій.

У розвідці Великої Британії заявили, що у разі просування лінії фронту на Донбасі далі на захід окупанти матимуть труднощі з матеріально-технічним постачанням.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські окупанти продовжують наступ на Сєвєродонецьк та вимушені активніше використовувати авіацію для ударів по критично важливих об'єктах через брак високоточної зброї.

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