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Росіяни на ТОТ намагаються доукомплектувати "правоохоронні органи" місцевими мешканцями, – ЦНС

25 грудня, 2023 понедiлок
15:00
Війна з Росією росгвардія

Росіяни вживають заходів щодо доукомплектування так званих підрозділів правоохоронних структур мешканцями тимчасово окупованих територій півдня України

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Зазначається, що впродовж останнього місяця окупаційна адміністрація на Запоріжжі проводила агітацію щодо вступу до лав "росгвардії". В основному ворог поширював ці меседжі через місцеві засоби масової інформації та соціальні мережі.

"Завдання, які будуть покладені на дані підрозділи, – патрулювання міст у пошуках нелояльних українців й укріплення та будівництво військових укріплень для росіян", - розповіли в ЦНС.

"Також будуть покладені обов’язки щодо проведення "просвітницької" діяльності у навчальних закладах, тобто пропаганда", - додали там.

  • Раніше ЦНС повідомляв, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області також спостерігається нестача медичних працівників, адже 70% медичного персоналу виїхали.
Україна
окуповані території
окупанти
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