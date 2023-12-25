Росіяни на ТОТ намагаються доукомплектувати "правоохоронні органи" місцевими мешканцями, – ЦНС

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Зазначається, що впродовж останнього місяця окупаційна адміністрація на Запоріжжі проводила агітацію щодо вступу до лав "росгвардії". В основному ворог поширював ці меседжі через місцеві засоби масової інформації та соціальні мережі.

"Завдання, які будуть покладені на дані підрозділи, – патрулювання міст у пошуках нелояльних українців й укріплення та будівництво військових укріплень для росіян", - розповіли в ЦНС.

"Також будуть покладені обов’язки щодо проведення "просвітницької" діяльності у навчальних закладах, тобто пропаганда", - додали там.