Росіяни на ТОТ заборонили з 1 січня пересування автівок з українськими номерами, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях російські загарбники з 1 січня 2024 року заборонили рух автотранспорту з українськими номерами
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що такою забороною окупанти продовжують політику примусової паспортизації регіону, адже для заміни номера необхідно мати російський паспорт.
Сам рух на тимчасово окупованих територіях можливий лише за наявності перепустки від окупаційної адміністрації.
Усі перепустки діють фактично до кінця року й з 1-го січня їх видача також можлива лише за наявності червоної макулатури.
"Звертаємо увагу, що росіяни можуть видавати свої папірці й імітувати підтримку скільки завгодно, та це не змінює факту того, що вони окупанти й вороги для більшості місцевого населення", - наголосили у Центрі нацспротиву.
- Ще у січні заступниця міністра оборони України заявила, що на тимчасово окупованих територіях росіяни почали видавати свої номери для авто з кодом РФ та водійські.
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