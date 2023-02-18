Росіяни обстріляли 4 громади Сумської області. Знищили будинки та домогосподарства, пошкоджено автомобіль

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Російські терористи обстріляли 4 територіальних громади Сумщини: Хотінську, Білопільську, Новослобідську та Путивльську.

"Білопільська громада: о 9:45 з території РФ відбувся мінометний обстріл - 6 прильотів. Внаслідок обстрілу в с. Рижівка пошкоджено 5 домогосподарств, 3 будинки не придатні для життя (прямі попадання). Також пошкоджено автомобіль ГАЗель. Росіяни били з мінометів і по інших населених пунктах громади − 12 прильотів", - розповіли в ОВА.

У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний (15 прильотів) та кулеметний обстріли. Хотінську громаду обстріляли з артилерії − 6 прильотів. А на Путивльську - росіяни скинули 11 мін.

У всіх випадках обійшлось без жертв. Загалом мова йде про 75 прильотів.