Росіяни обстріляли 4 громади Сумської області. Знищили будинки та домогосподарства, пошкоджено автомобіль
За день, 18 лютого, на території Сумської області внаслідок російських обстрілів зафіксовано 75 прильотів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Російські терористи обстріляли 4 територіальних громади Сумщини: Хотінську, Білопільську, Новослобідську та Путивльську.
"Білопільська громада: о 9:45 з території РФ відбувся мінометний обстріл - 6 прильотів. Внаслідок обстрілу в с. Рижівка пошкоджено 5 домогосподарств, 3 будинки не придатні для життя (прямі попадання). Також пошкоджено автомобіль ГАЗель. Росіяни били з мінометів і по інших населених пунктах громади − 12 прильотів", - розповіли в ОВА.
У Новослобідській громаді зафіксовано мінометний (15 прильотів) та кулеметний обстріли. Хотінську громаду обстріляли з артилерії − 6 прильотів. А на Путивльську - росіяни скинули 11 мін.
У всіх випадках обійшлось без жертв. Загалом мова йде про 75 прильотів.
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