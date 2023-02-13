Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Вдень ворог знову завдав удару по Нікополю з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу дістав поранення чоловік 1954 року народження, йому надано всю необхідну допомогу", - написав Лукашук.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі двох приватних підприємств, 3 приватні житлові будинки та господарську споруду, а також майже півдесятка автомобілів і лінії електропередач.