Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: поранено літнього чоловіка, пошкоджено оселі та інфраструктуру
У понеділок, 13 лютого, російські загарбники обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Вдень ворог знову завдав удару по Нікополю з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу дістав поранення чоловік 1954 року народження, йому надано всю необхідну допомогу", - написав Лукашук.
Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі двох приватних підприємств, 3 приватні житлові будинки та господарську споруду, а також майже півдесятка автомобілів і лінії електропередач.
- Напередодні, 12 лютого, внаслідок російського артилерійського обстрілу Нікополя загинула 53-річна жінка і зазнала осколкового поранення 87-річна пенсіонерка.
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