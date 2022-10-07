Увечері 7 жовтня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, загинув 37-річний чоловік, щонайменше трьох людей поранено.

Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Надвечір росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили "градами" та важкою артилерією. У Червоногригорівській громаді вбили 37-річного чоловіка, 42-річного чоловіка поранили. Він у лікарні", – написав Резніченко.

Як додав згодом голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, у Червоногригорівській громаді пошкоджено більш ніж тридцять приватних будинків, автотранспорт, лінії газо- й електропостачання.

Окрім того, за уточненими даними, три жителі громади отримали осколкові поранення та звернулися по амбулаторну медичну допомогу, їхній стан задовільний.

Також росіяни вдарили по Нікополю. У місті пошкоджено декілька житлових будинків, господарські споруди та лінії електромережі. Попередньо – люди не постраждали.

Після восьмої години вечора окупанти знову здійснили обстріл Червоногригорівської територіальної громади. Обсяг руйнувань і наявність постраждалих з'ясовують.

Голова Нікопольської РВА закликав жителів прибережних територій провести ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін.

У ніч проти 7 жовтня окупанти шість разів обстріляли Нікопольщину з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Було пошкоджено житлові будинки, транспортне підприємство й газогони.

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