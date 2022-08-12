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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини: 40 вибухів

12 серпня, 2022 п'ятниця
11:38
війна з Росією обстріл

На Чернігівщині вранці 11 серпня російські загарбники обстріляли Семенівську громаду з артилерії

Про це з посиланням на речницю Чернігівського прикордонного загону Галину Шеховцову передає Суспільне.

Росіяни протягом години артилерією обстрілювали Чернігівщину з боку російських Куровичів. Загалом зафіксували 40 вибухів.

Серед українських військових втрат немає.

  • 12 серпня на Сумщині російські окупанти обстріляли три громади з артилерії, мінометів і кулемета.

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