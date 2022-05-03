Росіяни обстріляли селище Залізничне на Запоріжжі: вбили двох людей, пошкодили школу і 12 будинків

Про це повідомляє пресслужба облуправління Нацполіції.



Унаслідок обстрілу від осколкових поранень загинуло двоє людей.



Крім того, снаряди окупантів пошкодили 12 житлових будинків і школу. У навчальному закладі руйнувань зазнали дах, вікна і будівля приміщення.



Поліцейські зібрали і передали до СБУ докази збройного злочину, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

















Раніше, 1 травня, російські війська завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Оріхове на Запоріжжі, убивши двох і поранивши чотирьох мирних жителів.

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