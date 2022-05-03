Росіяни обстріляли селище Залізничне на Запоріжжі: вбили двох людей, пошкодили школу і 12 будинків
У вівторок, 3 травня, російські війська обстріляли з артилерії селище Залізничне Гуляйпільського району Запорізької області
Про це повідомляє пресслужба облуправління Нацполіції.
Унаслідок обстрілу від осколкових поранень загинуло двоє людей.
Крім того, снаряди окупантів пошкодили 12 житлових будинків і школу. У навчальному закладі руйнувань зазнали дах, вікна і будівля приміщення.
Поліцейські зібрали і передали до СБУ докази збройного злочину, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
- Раніше, 1 травня, російські війська завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Оріхове на Запоріжжі, убивши двох і поранивши чотирьох мирних жителів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.73Продаж 33.7
- Актуальне
- Важливе