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Ексклюзив

"В Кремлі розуміють, що час працює проти них": політолог Загородній про зміну влади в США

Віталій Бесараб
20 листопада, 2024 середа
19:05
Війна з Росією путін

Політолог Тарас Загородній вважає, що до інавгурації Дональда Трампа росіяни будуть намагатись максимально запускати ІПСО, щоб хоч якось тиснути на Україну

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз дуже важливо розуміти одну важливу річ. До 20 січня ми будемо спостерігати просто божевільний потік російського ІПСО, різних атак на Україну, розмов про згоду Києва відмовитись від частини територій і т.д. Це все ознаки того, що в Кремлі розуміють те, що час працює проти них, коли Трамп прийшов до влади в США. Саме тому вони зараз дуже метушаться. Навіть вже ми спостерігаємо за різними вкидами, до прикладу, вони активно розганяють карти і якісь документи про те, яким вони бачать світ у 2025 році. Все через те, що почались активні удари по території РФ і їм це не подобається, а протиставити їм нічого", - пояснив Загородній.

Політолог додав, що в Росії не знають й не розуміють як їм відповідати на дозвіл США бити їхніми ракетами по російській території. Саме тому зараз росіяни намагаються знову шантажувати світ і вигадують нові ІПСО, які б працювали не лише проти України, а й Заходу.

"Навіть інколи смішно читати їхні коментарі щодо окремих подій. Вчора Лавров заявив, що Україна вдарила чимось по території РФ, але вони досі не знають, чим саме. Вони не очікували на такий перебіг подій й відповідати немає чим. Тому слід налаштовуватись на російську істерику і потоки брехні, яку вони завжди пропагують. Я лише хочу зауважити, що адміністрація Байдена нарешті пішли на такий крок і це дуже добре", - додав він.

  • Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
  • 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS в глиб території Росії стосується лише Курської області.
  • У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.
  • Згодом у Reuters повідомили, що Україна атакувала склад боєприпасів у РФ вісьмома ATACMS: росіянам вдалося перехопити дві далекобійні ракети.
  • Низка посольств призупинили роботу після попередження про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. У МЗС назвали це нагнітанням.
  • У різних telegram-каналах поширювали інформацію про можливість завдання удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою.
  • Згодом в ГУР повідомили, що Росія запустила ІПСО проти України про загрозу "особливо масованого" удару.
     
Теги:
Україна
Росія
Джо Байден
Дональд Трамп
США
російські фейки
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