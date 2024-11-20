"В Кремлі розуміють, що час працює проти них": політолог Загородній про зміну влади в США

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз дуже важливо розуміти одну важливу річ. До 20 січня ми будемо спостерігати просто божевільний потік російського ІПСО, різних атак на Україну, розмов про згоду Києва відмовитись від частини територій і т.д. Це все ознаки того, що в Кремлі розуміють те, що час працює проти них, коли Трамп прийшов до влади в США. Саме тому вони зараз дуже метушаться. Навіть вже ми спостерігаємо за різними вкидами, до прикладу, вони активно розганяють карти і якісь документи про те, яким вони бачать світ у 2025 році. Все через те, що почались активні удари по території РФ і їм це не подобається, а протиставити їм нічого", - пояснив Загородній.

Політолог додав, що в Росії не знають й не розуміють як їм відповідати на дозвіл США бити їхніми ракетами по російській території. Саме тому зараз росіяни намагаються знову шантажувати світ і вигадують нові ІПСО, які б працювали не лише проти України, а й Заходу.

"Навіть інколи смішно читати їхні коментарі щодо окремих подій. Вчора Лавров заявив, що Україна вдарила чимось по території РФ, але вони досі не знають, чим саме. Вони не очікували на такий перебіг подій й відповідати немає чим. Тому слід налаштовуватись на російську істерику і потоки брехні, яку вони завжди пропагують. Я лише хочу зауважити, що адміністрація Байдена нарешті пішли на такий крок і це дуже добре", - додав він.