Росіяни обстріляли село на Харківщині: щонайменше дві людини загинули
Уранці 7 серпня російська окупаційна армія обстріляла село на Харківщині, внаслідок чого загинули щонайменше дві людини, ще три дістали поранення
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни обстріляли село Кучерівка Куп’янського району, влучили у будинок. Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей", - написав він.
Інших подробиць голова ОП не навів.
- Увечері 5 серпня росіяни запустили керовану авіаційну бомбу по центру переливання крові на Харківщині. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 4 дістали поранення.
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