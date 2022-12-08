Росіяни обстріляли житловий сектор Торецька з артилерії: вбили людину, ще двох поранили
У четвер, 8 грудня, російські загарбники обстріляли з артилерії житловий сектор Торецька Донецької області
Про це повідомив у Telegram заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Торецьк. Донеччина. Росіяни обстріляли приватний сектор міста з артилерії. Пошкоджено 12 будинків", - написав Тимошенко.
Внаслідок російського обстрілу одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень.
- Напередодні, 7 грудня, росіяни вбили на Донеччині 9 і поранили 15 мирних жителів.
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