Росіяни переодягалися в українську форму, намагаючись штурмувати Кліщіївку: Згурець про деталі звільнення

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Попри заяви про звільнення, ситуація у Кліщіївці залишається надзвичайно складною. Ворог проводить штурмові дії, аби відбити позиції, які звільнені нашими військами. Росіяни переодягались в українську форму та намагались провести штурмові дії в Кліщівці", - розповів аналітик.

Згурець зазначив, що ворог і далі буде намагатися відбивати позиції. Це говорить про важливість цих ділянок і про створення нормальних передумов для того, аби забезпечити блокування військ в Бахмуті.

"Це створюється за допомогою перерізання ліній забезпечення і посилення вогневої підтримки, якщо ми будемо рухатися далі від залізниці, на яку ми зараз вийшли, звільнення Кліщіївки та Андріївки. Залізниця, яка зараз там проходить на схід від цих населених пунктів, є поточною лінією оборони противника. Далі, я думаю, що закріплення на цій лінії і посилення вогневого контролю покращить наші можливості з утримання сил противника і "перемелювання" їх живої сили та техніки в цьому районі", - додав Згурець.