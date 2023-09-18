Росіяни переодягалися в українську форму, намагаючись штурмувати Кліщіївку: Згурець про деталі звільнення
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що росіяни переодягались в українську фору та намагались провести штурмові дії в Кліщівці
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"Попри заяви про звільнення, ситуація у Кліщіївці залишається надзвичайно складною. Ворог проводить штурмові дії, аби відбити позиції, які звільнені нашими військами. Росіяни переодягались в українську форму та намагались провести штурмові дії в Кліщівці", - розповів аналітик.
Згурець зазначив, що ворог і далі буде намагатися відбивати позиції. Це говорить про важливість цих ділянок і про створення нормальних передумов для того, аби забезпечити блокування військ в Бахмуті.
"Це створюється за допомогою перерізання ліній забезпечення і посилення вогневої підтримки, якщо ми будемо рухатися далі від залізниці, на яку ми зараз вийшли, звільнення Кліщіївки та Андріївки. Залізниця, яка зараз там проходить на схід від цих населених пунктів, є поточною лінією оборони противника. Далі, я думаю, що закріплення на цій лінії і посилення вогневого контролю покращить наші можливості з утримання сил противника і "перемелювання" їх живої сили та техніки в цьому районі", - додав Згурець.
- 17 вересня Сили оборони повністю звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута на Донеччині, проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.
- Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін вважає, що після звільнення населених пунктів навколо Бахмута росіяни будуть змушені відступити й з самого міста, адже не буде сенсу втримувати, якщо впадуть фланги.
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