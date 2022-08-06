Росіяни продовжують обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - Держприкордонслужба
Під ворожим вогнем опинилися дві громади Сумщини та одна громада на Чернігівщині
Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.
"Ворог наносив вогневе ураження із застосуванням САУ та мінометів. Зафіксовано: понад 110 вибухів зі ствольної артилерії; випущено понад 50 мін зі 120-мм мінометів. Вогонь ворог відкривав у напрямку України із російських населених пунктів ломаківка, курковичі, волфіно", - пишуть прикордонники.
Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець, також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Ще один мешканець, ховаючись від обстрілів, помер від серцевого нападу.
- Нагадаємо, на Сумщині 5 - 6 серпня росіяни обстріляли дві громади з артилерії й мінометів, є руйнування домогосподарств
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