Росіяни продовжують обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - Держприкордонслужба

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

"Ворог наносив вогневе ураження із застосуванням САУ та мінометів. Зафіксовано: понад 110 вибухів зі ствольної артилерії; випущено понад 50 мін зі 120-мм мінометів. Вогонь ворог відкривав у напрямку України із російських населених пунктів ломаківка, курковичі, волфіно", - пишуть прикордонники.

Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець, також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Ще один мешканець, ховаючись від обстрілів, помер від серцевого нападу.

Нагадаємо, на Сумщині 5 - 6 серпня росіяни обстріляли дві громади з артилерії й мінометів, є руйнування домогосподарств

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb