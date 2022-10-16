Росіяни утримують в Криму викрадених на окупованих територіях, - представниця президента
Постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева розповіла, що росіяни утримують в Криму викрадених на окупованих територіях, а також використовують півострів як тилову базу
Про це вона заявила в ефірі телемарафону.
Ташева розповіла, що росіяни викрадали людей з Херсонської та Запорізької областей, а потім насильно перевозили їх до Криму. За її словами, частина з вивезених загинула, решта досі знаходиться в місцях позбавлення волі, зокрема в Сімферопольському СІЗО №1.
Вона повідомила, що наразі відомо про викрадення херсонських активістів та військових ТерО.
"Ми маємо інформацію про викрадення херсонських активістів та воїнів ТерО. Можна згадати ім'я Дениса Миронова, якого викрали в Херсоні. Після численних катувань, його доправили до Севастополя, де він і загинув після поранення внаслідок ненадання йому вчасної медичної допомоги", - відзначила Ташева.
Вона наголосила, що наразі Крим - це тилова база росіян, яку використовують для вивезення зерна, будь-якого майна та продуктів. За її словами, наразі тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей використовують як ресурсну базу для Криму.
- Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що Росія втратила можливість перекидати озброєння та техніку через Кримський міст.
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