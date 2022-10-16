Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

Ташева розповіла, що росіяни викрадали людей з Херсонської та Запорізької областей, а потім насильно перевозили їх до Криму. За її словами, частина з вивезених загинула, решта досі знаходиться в місцях позбавлення волі, зокрема в Сімферопольському СІЗО №1.

Вона повідомила, що наразі відомо про викрадення херсонських активістів та військових ТерО.

"Ми маємо інформацію про викрадення херсонських активістів та воїнів ТерО. Можна згадати ім'я Дениса Миронова, якого викрали в Херсоні. Після численних катувань, його доправили до Севастополя, де він і загинув після поранення внаслідок ненадання йому вчасної медичної допомоги", - відзначила Ташева.

Вона наголосила, що наразі Крим - це тилова база росіян, яку використовують для вивезення зерна, будь-якого майна та продуктів. За її словами, наразі тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей використовують як ресурсну базу для Криму.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що Росія втратила можливість перекидати озброєння та техніку через Кримський міст.

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