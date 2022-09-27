Росіяни вдарили ракетами по Куп'янську: поранено 5 людей, горіла церковна школа й господарча споруда

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

26 вересня росіяни обстріляли Куп'янськ. Унаслідок обстрілу загорілася церковна школа, крамниця та господарча споруда. Також госпіталізували п'ятьох людей. Усі вони мешканці Куп'янського району.

Заступник Керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначає, що поблизу церковної школи, куди цілилися окупанти, не було жодного військового об'єкта.

"На відео видно, куди цілять окупанти і до чого призвели ці обстріли. Горіла церковна школа, господарча споруда та крамниця. Жодних військових об'єктів", - пише Тимошенко.

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Також Олег Синєгубов повідомив про обстріли Первомайського. Там росіяни вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, горіли автомобілі. Крім того, на місці удару були знайдені уламки "іскандеру". Унаслідок обстрілу загинула 15-річна дитина. За даними ДСНС, під завалами знаходяться семеро загиблих.

У Дворічній 27 вересня вранці під час обстрілу загинув водій Центру екстреної медичної допомоги, який просто йшов на роботу. У Вовчанську через ворожі удари спалахнув гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату. Постраждалих немає.

У Харківському районі внаслідок обстрілу горів дачний будинок.

Укрзалізниця відновила рейси електропоїздів і рейкових автобусів до деокупованих територій Харківщини.