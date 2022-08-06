Росіяни за добу били авіацією, ракетами й мінометами по межі між Донеччиною й Луганщиною
Росіяни 5 серпня 5 разів ударили ракетами по межі Донеччини й Луганщини, ще 6 - артилерією, тричі - мінометами, застосували авіацію й танки
Про це повідомив оільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
На фронті росіяни продовжують атакувати, але сили оборони завдають їм втрат на всіх напрямках. Загарбники, як і раніше, застосовують тактику "випаленої землі", не шкодуючи цивільних і їхні будинки.
"Так, упродовж 5 серпня в районі лінії фронту між Луганщиною та Донеччиною ворогом було випущено п’ять ракет, ще шість разів працювала ствольна та реактивна артилерія окупанта. Тричі застосовувалися міномети, штурмові дії росіян підтримувалися танковими обстрілами та авіацією", - наголосив голова ОВА.
За декількома напрямками загарбники намагалися захопити більш вигідні рубежі, покращити тактичне становище, але були вимушені. Вони ведуть наступ на Бахмут. Тривають бойові дії.
- 6 серпня Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині окупанти вимагають у місцевих особисті дані та змушують їх іти на псевдореферендум в обмін на воду, їжу й будматеріали.
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