Росіяни заявили про роботу ППО над Ростовською областю

Про це інформує губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За його словами, засоби протиповітряної оборони, які прикривають область, мовляв, спрацювали знову о 14:10.

Він заявив, що повітряну ціль нібито було знищено. Голубєв не уточнює, що саме ППО знищила над Ростовською областю.