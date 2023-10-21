Росіяни заявили про роботу ППО над Ростовською областю
Влада Ростовської області у суботу, 21 жовтня, повідомила про роботу ППО: росіяни заявляють про нібито знищення повітряної цілі
Про це інформує губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
За його словами, засоби протиповітряної оборони, які прикривають область, мовляв, спрацювали знову о 14:10.
Він заявив, що повітряну ціль нібито було знищено. Голубєв не уточнює, що саме ППО знищила над Ростовською областю.
- 7 вересня мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотника на столицю РФ та заявив про роботу ППО. Там виникла велика пожежа.
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