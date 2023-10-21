Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Росіяни заявили про роботу ППО над Ростовською областю

Росіяни заявили про роботу ППО над Ростовською областю

21 жовтня, 2023 субота
15:38
Світ Ілюстративне фото

Влада Ростовської області у суботу, 21 жовтня, повідомила про роботу ППО: росіяни заявляють про нібито знищення повітряної цілі

Про це інформує губернатор Ростовської області Василь Голубєв. 

За його словами, засоби протиповітряної оборони, які прикривають область, мовляв, спрацювали знову о 14:10. 

Він заявив, що повітряну ціль нібито було знищено. Голубєв не уточнює, що саме ППО знищила над Ростовською областю. 

  • 7 вересня мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотника на столицю РФ та заявив про роботу ППО. Там виникла велика пожежа. 
Росія
ППО
Читайте також:
окупанти рф
20 жовтня, 2023 п'ятниця
Окупанти перекидають техніку з Луганська для наступу на Куп'янському напрямку - рух Атеш
20 жовтня, 2023 п'ятниця
У найстаршої матері України за рішенням суду заберуть доньку: дівчинка скаржилася на знущання
Україна Японія
21 жовтня, 2023 субота
Японія запускає нову програму підтримки біженців з України
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
21 жовтня
15:37
OPINION
Микола Княжицький
Ухвалений у першому читанні закон - проти російської церкви, хоча лише на папері
15:35
Ексклюзив
Наступ противника йде по всій ділянці російсько-українського фронту протяжністю 1000 км, - військовий експерт Снєгирьов
15:30
Ізраїль обстріл
МОЗ Палестини заявило, що кількість загиблих у Газі зросла до 4385
15:25
Огляд
Збірна України, Мальта - Україна, відбір Євро-2024
Боротьба України за Євро-2024, новий тренер "Шахтаря" і натяки Усика про закінчення кар'єри: огляд українського спорту за тиждень
15:23
Норвегія
Норвегія виділить близько $1,1 млн адміністрації ООН з питань допомоги та реабілітації на їх роботу в Газі
15:09
Оновлено
Ураження струмом
Задля розваги залізли на вагон: на Одещині внаслідок удару струмом загинув підліток, ще один отримав опіки
15:06
Фінляндія
Фінляндія підозрює контейнеровоз із Китаю у пошкодженні газопроводу, що веде до Естонії
14:57
Донецьк
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи: місцеві спостерігають чорний дим
14:44
обстріл
Ворог обстріляв громаду на Херсонщині: поранено місцевого жителя
14:43
Багато людей без імунітету: у МОЗ розповіли, як захиститися від кору
14:41
ХАМАС напав на Ізраїль
Бойовики ХАМАСу тримають у заручниках 210 людей
14:25
опалення, тепло
На Харківщині розпочався опалювальний сезон, але росіяни атакують критичну інфраструктуру області
14:24
ХАМАС напав на Ізраїль
Кожна п'ята ракета ХАМАСу падає на сектор Гази, - ЦАХАЛ
14:24
Росіяни обстріляли Нікополь
Росіяни вдарили з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині: загинула людина
14:17
Ексклюзив
Мирослав Чех
Пекін не зацікавлений у провокуванні другої точки кипіння: політик Чех про ставлення Китаю до війни на Близькому Сході
14:03
Політик з партії Ердогана заявив, що молиться за Гітлера і бажає знищення Ізраїля
"Маю надію, що Ізраїль перестане існувати": турецький політик з партії Ердогана заявив, що молиться за Гітлера
14:00
OPINION
Богдан Данилишин
МВФ суттєво поліпшив прогноз економічного зростання України
13:59
Не зерном єдиним: українські металурги прагнуть відновити експорт морськими шляхами
13:51
ППО
"Навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони": голова КМВА Попко про захист неба над Києвом
13:49
Гроші
Понад 5,6 млрд грн у жовтні спрямовано на виплати для ВПО
13:39
Ексклюзив
Глен Грант
Полковник Грант розповів, які події можуть привести до Третьої світової війни
13:18
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують євро та долар
13:08
Прапор Ізраїлю перед ЛОВА
Біля посольства Ізраїлю на Кіпрі стався вибух: поліція затримала вихідців з Сирії
13:05
В Україну повернули ще трьох викрадених росіянами дітей
В Україну повернули ще трьох викрадених росіянами дітей
12:55
фламінго
На Тузловські лимани прилетіла рекордна кількість рожевих фламінго
12:53
Палестина
Франція відправить спецрейс із гуманітарною допомогою палестинцям
12:38
сектор Гази
Після знищення ХАМАС у секторі Гази за підтримки ООН та арабських країн створять нову адміністрацію, - ЗМІ
12:29
Білорусь солдати
Білорусь планує викликати мешканців до військкоматів через смс-розсилку
12:28
Німеччина Україна
Німеччина виділить на відновлення України ще €200 мільйонів
12:15
Без світла лишаються споживачі у 6 прикордонних та прифронтових областей України: ситуація в енергосистемі станом на 21 жовтня
12:11
Безпілотники Switchblade
Міноборони спростило допуск безпілотників та РЕБ до експлуатації
12:02
Оновлено
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
Армія РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій із 4 "калібрами"
12:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Чому в Україні виносять вироки мертвим душам і втікачам
11:45
Індія запустила ракету
Перед польотом людини у 2025 році Індія запустила тестову ракету
11:43
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїль закликає своїх громадян виїхати з Єгипту та Йорданії, тому що вони можуть стати жертвами демонстрантів
11:21
Оновлено
КПП "Рафах"
Пункт пропуску "Рафах" між Єгиптом і Газою закрився після того, як через нього проїхали 20 вантажівок з гумдопомогою, - CNN
10:51
Окупанти активно переміщують військову силу з Маріуполя на північ Донеччини та в бік Бердянська
10:33
Кирило Буданов
"Інколи моя присутність обов’язкова": Буданов заявив про участь у зоні бойових дій
10:29
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Близько 800 працівників Єврокомісії засудили фон дер Ляєн за її "проізраїльську" позицію, - Politico
10:27
Джо Байден
"Він не почув питання": Білий дім стверджує, що Байден не вважає за потрібне відкладати наземне вторгнення Ізраїлю в сектор Гази
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV