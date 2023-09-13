Росіяни звозять "волонтерів" на ТОТ для замальовування графіті з українською символікою

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Активісти громадського руху спротиву окупації “Жовта стрічка” успішно наповнюють тимчасово захоплені міста українською символікою. У результаті росіяни змушують своїх звезених "волонтерів" замальовувати символіку українців", - ззнаає Центр нацспротиву.

За їхніми словами, ця робота марна, адже "росіяни були й будуть лише тимчасовими окупантами на нашій землі, а звезені "волонтери" поїдуть додому, водночас українці залишатимуться далі жити на своїй землі".