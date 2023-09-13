Росіяни звозять "волонтерів" на ТОТ для замальовування графіті з українською символікою
Росіяни привозять на тимчасово окуповані українські території своїх "волонтерів", щоб ті замальовували графіті активістів громадського руху спротиву окупації "Жовта стрічка"
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Активісти громадського руху спротиву окупації “Жовта стрічка” успішно наповнюють тимчасово захоплені міста українською символікою. У результаті росіяни змушують своїх звезених "волонтерів" замальовувати символіку українців", - ззнаає Центр нацспротиву.
За їхніми словами, ця робота марна, адже "росіяни були й будуть лише тимчасовими окупантами на нашій землі, а звезені "волонтери" поїдуть додому, водночас українці залишатимуться далі жити на своїй землі".
- Станом на 2 червня проукраїнський рух "Жовта стрічка" зареєстрував 3500 активістів на тимчасово окупованому РФ півострові Крим.
- До Дня Незалежності України учасники партизанського руху "Жовта стрічка" успішно поширили українську символіку в усіх тимчасово окупованих регіонах.
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