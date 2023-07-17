Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні зранку ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, один чоловік 60 років отримав поранення, госпіталізований", - написав він.

Синєгубов також додав, що на місці обстрілу працюють екстрені служби.