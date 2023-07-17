Російська армія обстріляла Вовчанськ, поранено чоловіка
У понеділок зранку, 17 липня, російська армія завдала удару по місту Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримав 60-річний чоловік
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні зранку ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, один чоловік 60 років отримав поранення, госпіталізований", - написав він.
Синєгубов також додав, що на місці обстрілу працюють екстрені служби.
- Увечері, 16 липня, у Харкові пролунала серія вибухів. Росія завдала ракетного удару по території промислового підприємства в Основ‘янському районі, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення.
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