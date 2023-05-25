Російська ФСБ заявила, що запобігла теракту проти об'єктів ядерної енергетики РФ, який нібито планували спецслужби України
Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила, що нібито запобігла диверсіям розвідки України на дві російські АЕС перед 9 травня
Про це йдеться у заяві Центра громадських зв'язків ФСБ.
"Українські диверсанти напередодні 78 роковин Перемоги зробили спробу підриву понад 30 опор ЛЕП Ленінградської та Калінінської АЕС. Це, за задумом українських спецслужб, спричинило б зупинку ядерних реакторів, порушення штатного режиму роботи АЕС. Терористам вдалося підірвати одну та замінувати 4 опори ЛЕП Ленінградської АЕС, закласти вибухові пристрої під 7 опор Калінінської АЕС", - йдеться у повідомленні.
Спецслужба заявляє про затримання двох українців, у розшук оголошено ще одного громадянина України та громадянина РФ, який перебуває в Бельгії. Стверджується, що вони начебто були завербовані українською розвідкою та пройшли підготовку у таборах у Київській та Миколаївській областях.
"Для диверсії вони незаконно перетнули російсько-білоруський кордон у Псковській області, куди прибули з України транзитом через Польщу та Білорусь", - йдеться у повідомленні.
Також затримано двох пособників з-поміж громадян РФ, які сприяли у забезпеченні засобами зв'язку та транспортом. Фігуранти дають свідчення, триває розшук організаторів та усіх причетних.
- Раніше Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по Кремлю безпілотником у ніч на 3 травня. В Україні це спростовували.
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