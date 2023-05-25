Про це йдеться у заяві Центра громадських зв'язків ФСБ.

"Українські диверсанти напередодні 78 роковин Перемоги зробили спробу підриву понад 30 опор ЛЕП Ленінградської та Калінінської АЕС. Це, за задумом українських спецслужб, спричинило б зупинку ядерних реакторів, порушення штатного режиму роботи АЕС. Терористам вдалося підірвати одну та замінувати 4 опори ЛЕП Ленінградської АЕС, закласти вибухові пристрої під 7 опор Калінінської АЕС", - йдеться у повідомленні.

Спецслужба заявляє про затримання двох українців, у розшук оголошено ще одного громадянина України та громадянина РФ, який перебуває в Бельгії. Стверджується, що вони начебто були завербовані українською розвідкою та пройшли підготовку у таборах у Київській та Миколаївській областях.

"Для диверсії вони незаконно перетнули російсько-білоруський кордон у Псковській області, куди прибули з України транзитом через Польщу та Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Також затримано двох пособників з-поміж громадян РФ, які сприяли у забезпеченні засобами зв'язку та транспортом. Фігуранти дають свідчення, триває розшук організаторів та усіх причетних.