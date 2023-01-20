Російська збройна агресія вплинула на життя 1,7 млрд населення планети, - Мезенцева

Про це заявила голова постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї Ради Європи в етері медіацентру.

"Відповідно до статистики ООН, брутальна російська агресія проти України спричинила збитки та вплинула на життя громадян більше як 90 країн у всьому світі, і 1,7 млрд населення нашої планети. Мова йде і про тематики, які обговорювалися на полях Саміту, в рамках безпеки продовольства, енергетичної системи, змін в постачанні енергетики", - наголосила вона.

Також, посилаючись на дані Світового банку, Марія Мезенцева зазначила: оцінка збитків від повномасштабного вторгнення РФ у 350 млрд є заниженим

"Ми знаємо, що 350 млрд збитків - це прорахунок трохи занижений від Світового банку. Цифра від України є набагато вищою. Але цікавою заключною думкою Форуму стало те, що якщо Україні не допомогти прямо зараз в постачанні вагомого військового оснащення, в економічній сфері, підтримати подальші санкції, запустити механізми компенсації і створити спеціальний трибунал за злочин агресії, - всі витрати будуть мати набагато більшу ціну, якщо наші партнери будуть відтерміновувати такі рішучі кроки і таку допомогу", - ствердила голова постійної делегації ВРУ в ПАРЄ, перебуваючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Нагадаємо, за даними KSE, станом на листопад 2022 року тільки українська інфраструктура зазнала збитків на понад $135,9 млрд внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

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