Російські окупанти навмисне наїжджають на міни, щоб вивести з ладу техніку і не воювати, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
Боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко розповів, що російські військові зумисне наїжджають на міни своїм важким транспортом, зокрема бойовими броньованими машинами, щоб підірвати й більше не воювати
Про це він розповів в ефірі Еспресо.
"Нічого в росіян не вийде. Вони не кваліфіковані, вони низькомотивовані. Нам розповідали нещодавно, що важкий транспорт, БТР, їде просто по мінах, щоб підірвати й більше не воювати. Це, виявляється, у них традиція. Вони не тільки себе калічать. Вони навмисне наїжджають на міни, хоча видно було на відео, що там знаходиться три ряди мін. Навмисно наїжджають, щоб вивести з ладу техніку. Тобто продовжується та тенденція, коли ще з Ірпеня, Бучі тощо вони чи зливали паливо, кидали техніку, робили її непридатною до бою, щоб не воювати", - сказав Ярослав Лисенко.
Боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України, який наразі воює на Донецькому напрямку, зазначив, що потрібно давати шанс російським військовим здатися у полон.
"Я думаю, їм треба давати шанс також здаватися у полон. Наша програма працює, я чув, що саме на Донеччині вже понад 150 чоловіків здалося у полон і це дуже гарна тенденція. Як "сарафанне радіо" інформація швидко розповсюдиться і вони почнуть здаватися масово. Нам треба до речі подумати про те, де їх тримати потім, якісь їм робити умови, відповідно до конвенцій", - додав він.
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