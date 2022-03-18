Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити корисні поставки, - Зеленський про зволікання Заходу щодо постачання протиракетних систем

Про це розповів під час чергового відеозвернення президент України Володимир Зеленський, передає Еспресо. TV.



"Російські війська продовжили підлі обстріли наших мирних міст і наших громад. Львів, Київ та область, Житомирщина, Сумщина, Харків та область, Чернігів, міста Донбасу, Сєверодонецьк, Краматорськ, наш Маріуполь, всюди ракетні удари, авіаудари, ракетні бомби скільки можемо, настільки збиваємо російські ракети, знищуємо їх літаки та гелікоптери. І це при тому, що ми поки не маємо адекватної протиракетної зброї, передової зброї. Нам недостатньо бойової авіації. Але в нас є мета чесна і справедлива – захистити наших людей, нашу державу. Безперечно, що будемо й надалі робити все, що можемо, будемо ще гучніше нагадувати деким західним лідерам, що це буде моральною поразкою для них, знищенням їхнього престиж, якщо Україна не отримає передової зброї, Яка реально врятує життя тисяч наших людей. Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити корисні поставки", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Путін не стільки закінчує цю війну в Україні, скільки готується до наступної, - Портников

Путін може погрожувати використати ядерну зброю проти країн Заходу, – Пентагон

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb