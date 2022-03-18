Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити корисні поставки, - Зеленський про зволікання Заходу щодо постачання протиракетних систем

Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити корисні поставки, - Зеленський про зволікання Заходу щодо постачання протиракетних систем

18 березня, 2022 п'ятниця
15:53
війна з Росією Зеленський

Україні недостатньо бойової авіації, щоб знищувати всі ракети, які запускають окупанти

Про це розповів під час чергового відеозвернення президент України Володимир Зеленський, передає Еспресо. TV.
 

"Російські війська продовжили підлі обстріли наших мирних міст і наших громад. Львів, Київ та область, Житомирщина, Сумщина, Харків та область, Чернігів, міста Донбасу, Сєверодонецьк, Краматорськ, наш Маріуполь, всюди ракетні удари, авіаудари, ракетні бомби скільки можемо, настільки збиваємо російські ракети, знищуємо їх літаки та гелікоптери. І це при тому, що ми поки не маємо адекватної протиракетної зброї, передової  зброї. Нам недостатньо бойової авіації. Але в нас є мета чесна і справедлива – захистити наших людей, нашу державу. Безперечно, що будемо й надалі робити все, що можемо, будемо ще гучніше нагадувати деким західним лідерам, що це буде моральною поразкою для них, знищенням їхнього престиж, якщо Україна не отримає передової зброї, Яка реально врятує життя тисяч наших людей. Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити корисні поставки", - сказав Володимир Зеленський.

  • Нагадаємо, Путін не стільки закінчує цю війну в Україні, скільки готується до наступної, - Портников
  • Путін може погрожувати використати ядерну зброю проти країн Заходу, – Пентагон

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Володимир Зеленський
ракети
небо
Читайте також:
Львів обстріл
18 березня, 2022 п'ятниця
Росіяни завдали ракетного обстрілу по авіаремонтному заводу у Львові, - Садовий
зруйнований Маріуполь
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
17 березня, 2022 четвер
Чи можливі компроміси з Росією після Маріуполя?
Олаф Шольц
17 березня, 2022 четвер
"Це війна Путіна": Шольц закликав німців не бити та не ображати росіян
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.52
    Продаж 33.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
18 березня
17:03
Олег Скрипка
"Кажи слова: Слава Україні! Героям Слава!" Олег Скрипка написав пісню-кричалку
16:57
Тарас Качараба
Ліга конференцій: Відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналу турніру
16:56
В ЄС оприлюднили інструкції з надання тимчасового захисту для українських біженців
16:53
Княжицький назвав виступ Путіна на концерті на підтримку війни в Україні й річниці окупації Криму чистим фашизмом і брехливою показухою
16:47
У Німеччині під час футбольного матчу діти вибігли на поле з плакатом: "Зупиніть Путіна"
16:42
Михайло Подоляк
Зупиніть "експертів", які, сховавшись невідомо де, починають свої тужливі пісні про те, як нам правильно воювати і вести переговори з РФ, - Подоляк
16:40
зруйнований Маріуполь
Греція пропонує відбудувати розбомблений пологовий будинок у Маріуполі
16:40
В Україні запрацював Центр національного спротиву
16:30
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Росії
16:30
Українські військові знищили чергову партію ворожої техніки разом з особовим складом
16:24
смерть рашиським окупантам
На правому березі Дніпра росіян відкинули на 70 км від Києва, - заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ
16:16
газ
Німеччина цього року готова замістити половину російського газу
16:05
Зеленський
"Війна – не час, щоб бюрократи ускладнювали забезпечення людей": Зеленський доручив Кабміну максимально спростити проходження через митницю всіх товарів
15:57
Зеленський
Зеленський: Атакуючи нас, окупанти знищать усе, чого досягли за минулі 25 років
15:44
Володимир Кличко
Хто веде бізнес з Росією, кров і на ваших руках: Володимир Кличко показав наслідки ракетного обстрілу Києва
15:38
Продавав нерухомість і не сплатив 118 млн грн податків: до суду передали справу щодо нардепа
15:18
Біженці
Від початку повномасштабної війни 12% українців покинули свої домівки - ООН
15:15
мзс болгарії
Болгарія оголосила персонами нон ґрата 10 російських дипломатів
15:15
Роберто Де Дзербі
Тренер "Шахтаря" Де Дзербі категорично висловився про росіян та пообіцяв повернутися до України
15:09
Віталій Портников
Путін не стільки закінчує цю війну в Україні, скільки готується до наступної, - Портников
15:05
Пентагон
Путін може погрожувати використати ядерну зброю проти країн Заходу, – Пентагон
14:53
обстріл лікарня Лисичанськ
Російські окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську
14:46
польща гроші злотий
Польща спростить обмін валюти для біженців з України, - Нацбанк
14:44
Ліга Європи
Ліга Європи: Відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналу турніру
14:42
евакуація
Евакуація з Сум продовжується, о 16:00 відправлятимуться додаткові автобуси, – голова ОВА
14:34
Європарламент
Послам Росії та Білорусі заборонили вхід до будівель Європарламенту
14:26
Княжицький
"Все, що хоче Путін - знищення українців": Княжицький про умови припинення вогню, озвучені очільником РФ Ердогану
14:21
Ненсі Пелосі
Псих та святий: Лідер рок-гурту U2 Боно написав вірш про Путіна та Зеленського
14:19
Ексклюзив
Китай
Китаю невигідно стояти на боці Росії - дипломат Ващук
14:17
Співачка Шер заявила, що готова прийняти українських біженців
14:14
AGC Inc
Найбільший у світі виробник скла AGC Inc. призупиняє інвестиції в РФ
14:10
РФ запускала ракети
РФ запускала ракети по Україні навіть з Каспійського моря, - речник командування Повітряних сил ЗСУ
14:04
немовлята
За час повномасштабної війни РФ проти України в Києві народилося 757 немовлят, - КМДА
14:02
У Львові вшанували памʼять дітей, вбитих російськими окупантами
13:54
В Одесі завершують формування стратегічного запасу продовольства, – ОВА
13:52
NASA ракета
NASA вперше показала нову ракету, якою доставлятиме людей на Місяць
13:51
Зеленський
Єврокомісія підготує висновок щодо членства України в ЄС протягом декількох місяців, - Зеленський
13:45
Краматорськ
У Краматорську внаслідок російського ракетного удару загинуло двоє людей, іще 26 зазнали поранень, - мер
13:45
RuTracker
Найбільша "піратська" торрент-платформа RuTracker заблокує доступ для росіян
13:41
Держспецзв'язку розповідає, як захиститися від зламів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV