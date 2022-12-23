Російські військові помирають на окупованих територіях в Україні через перевантаженість лікарень і брак фахівців
Медзаклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратися з великою кількістю поранених російських військових
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр
"Значна кількість з них помирає, так і не дочекавшись на першочергову медичну допомогу, у тому числі через брак персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання й препаратів", – зазначила Маляр.
Вона додала, що приміщення, в яких перебувають росіяни з легкими пораненнями, замикають на металеві ґрати, аби не допустити дезертирства.
"У зв’язку з великими втратами командного складу на посади тактичної ланки призначаються призвані із запасу офіцери, зокрема пенсійного віку. Відсутність у них бойового досвіду та некомпетентність викликають недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат", – додала Маляр.
- За останню добу українські ракетно-артилерійські підрозділи уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження російських окупантів
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