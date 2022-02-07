Російських військ на кордоні недостатньо для повномасштабного вторгнення до України, - член оборонного комітету Ради Костенко
Секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Роман Костенко заявив, що напруга з боку Росії щодо України найвища з 2014 року
Про це він заявив у коментарі Цензор.Нет.
"Ми в комітеті майже кожного тижня зустрічаємося з усіма представниками наших розвідок: СЗР, прикордонної, воєнної і СБУ. Ситуація дійсно залишається напруженою, але вона не є критичною, тобто ми своєю армією розуміємо, які варіанти дій можуть бути. І я вже неодноразово говорив з самого початку, коли було нагнітання, що тих сил і засобів, які зараз є в РФ, вони розташовані від Білорусі і аж до Кавказу, оці трохи більше 120 тисяч, по-перше, їх недостатньо для того, щоб зробити повномасштабне вторгнення. Але завжди є загроза з РФ, вона є з 2014 і зараз ця напруга зросла мабуть найвище", - зазначив Костенко.
За словами Костенка, Росія може заблокувати хід українських кораблів через протоку до Одеси, щоб примусити до виконання Мінських угод.
"Вони можуть це зробити. І я вчора говорив з нашими закордонними партнерами британськими, що зараз потрібно на це реагувати, тому що може бути пізно. І один з основних варіантів, який розглядає РФ, це їм зараз дуже невигідно самим показати, що вони зробили ескалацію, зайти на якусь нову ділянку саме російськими військами. Перше, що вони будуть використовувати - це ескалація на сході нашої країни і потім сказати: дивіться, домовляйтеся, "Мінськ", будь ласка, ми тут ні до чого. Але все це буде робитися за допомогою РФ", - підсумував нардеп.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сигналом про деескалацію було б неухильне відведення РФ усього, що розміщено вздовж українського кордону, а не разове відведення військ.
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