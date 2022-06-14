Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

За підсумками травня "Аерофлот" повернувся на перше місце в Росії з пасажиропотоку. Авіакомпанія перевезла 1,28 млн осіб, що порівняно із травнем минулого року менше на 20,6%.

За даними видання, S7 Airlines, яка у березні та квітні обігнала "Аерофлот", у травні перевезла 1,2 млн (-22% у порівнянні з минулим роком).

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019 – більше як на 30%.

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