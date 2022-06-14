Російський "Аерофлот" перевіз у травні на 20% менше пасажирів, аніж торік за аналогічний період
Російський авіагігант перевіз 1,28 млн осіб, що у порівняно із травнем минулого року менше на 20,6%
Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".
За підсумками травня "Аерофлот" повернувся на перше місце в Росії з пасажиропотоку. Авіакомпанія перевезла 1,28 млн осіб, що порівняно із травнем минулого року менше на 20,6%.
За даними видання, S7 Airlines, яка у березні та квітні обігнала "Аерофлот", у травні перевезла 1,2 млн (-22% у порівнянні з минулим роком).
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019 – більше як на 30%.
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