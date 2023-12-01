Російський добровольчий корпус повідомив про втрату сторінки в інстаграмі та каналу на ютубі

Про це пише офіційний телеграм-канал РДК.

"Як і раніше, на цих майданчиках є місце будь-яким проявам статевих збочень, сумнівних релігійних культів та деструктивних політичних течій, але тільки не правді про трагедії українського народу. Тільки ставши відомим на весь світ і заплативши за цю популярність страшну ціну, полк "Азов" зміг позбавитися нескінченних блокувань у соціальних мережах. Як і раніше, показуючи реальний світ, у якому щодня відбувається насильство, ютуб зносить канал. Свобода слова у країнах так само примарна, як й у РФ, на жаль", - пишуть бійці РДК.

Тепер Російський добровольчий корпус не має ютуб-каналу та інстаграму. Всі сторінки, створені від їхнього імені, - фейк.

Що відомо про діяльність легіону "Свобода Росії" та РДК

Легіон "Свобода Росії" - російський легіон у складі ЗСУ, сформований у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 1 травня 2022 року стало відомо, що на території Росії стали з'являтися осередки цього легіону.

Російський добровольчий корпус (РДК) - ще одне добровольче формування, яке бореться на боці України. Так 29 березня РДК опублікував відео, в якому спростовував участь української сторони в операції на території Брянщини, що відбулася 2 березня 2023 року. Водночас у своєму відеозвіті РДК підтвердив свою причетність до операції на території регіону.

6 квітня РДК заявив, що знову проник з України на територію Росії, до Брянської області, і повернувся без втрат. Тоді ж у коментарі виданню "Полігон медіа" добровольче формування зазначило, що виконало свої "пропагандистські завдання": поспілкувалося з місцевим населенням та роздало листівки.

24 серпня РДК закликав найманців ПВК Вагнера, які не чинили воєнних злочинів, перейти на бік України.

31 серпня РДК повідомив про співучасть в атаці на аеродром у Курській області.

Російський добровольчий корпус (РДК) також взяв відповідальність за черговий рейд у Брянську область, який відбувся зранку 4 вересня.