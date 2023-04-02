Про це у telegram повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Очевидне - неймовірне. Або як російський окупант самостійно документує власні злочини, тим самим, допомагаючи міжнародним судам", - написав Соболевський.

Зокрема, він процитував російський документ, згідно з яким "1 апреля 2023 г. Министерством культуры Херсонской области и директором Симферопольского Центрального музея Тавриды Малыгиным Андреем Витальевичем был подписан договор о хранении ранее эвакуированных картин Херсонского областного краеведческого музея".

Посадовець зазначив, що під евакуацією мається на увазі пограбування культурних цінностей Херсонщини під час втечі загарбників із міста під тиском Сил оборони України.