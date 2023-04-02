Російський загарбник сам задокументував крадіжку картин із Херсонського обласного краєзнавчого музею
Російський військовий задокументував крадіжку картин із Херсонського обласного краєзнавчого музею, процитувавши російський документ
Про це у telegram повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"Очевидне - неймовірне. Або як російський окупант самостійно документує власні злочини, тим самим, допомагаючи міжнародним судам", - написав Соболевський.
Зокрема, він процитував російський документ, згідно з яким "1 апреля 2023 г. Министерством культуры Херсонской области и директором Симферопольского Центрального музея Тавриды Малыгиным Андреем Витальевичем был подписан договор о хранении ранее эвакуированных картин Херсонского областного краеведческого музея".
Посадовець зазначив, що під евакуацією мається на увазі пограбування культурних цінностей Херсонщини під час втечі загарбників із міста під тиском Сил оборони України.
- Минулої доби РФ випустила 290 снарядів по Херсонщині, пошкоджено будинки, є загиблий і поранені.
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