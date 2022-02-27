Росію чекає "чорний понеділок", обвал рубля й усіх ринків, - опозиціонер Гудков
Російський опозиційний політик Геннадій Гудков описав найближчі наслідки відключення РФ від системи міжнfродного банківського зв'язку SWIFT
Накладені на Росію нові міжнародні економічні санкції з початком нового тижня стануть відчутними для усіх без винятку росіян, заявив він у себе на твітері. Про це інформує Еспресо.TV.
"Немає у Путіна більше грошей! Ні на війну, ні на що! Силовики скоро перестануть отримувати зарплату!" - зазначив він.
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"Росію чекає "чорний понеділок". Обвал рубля та усіх ринків. Просто повний п-ц!" - додав Гудков.
"Вибачте, співвітчизники, що ми не змогли зупинити цього виродка вчасно!", - написав Геннадій Гудков.
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Що ж стосується України, то їй "терміново потрібний ленд-ліз, як у Другу світову". "Щоб вона спромоглася відстояти свободу для всього світу. Путинський режим вичерпує ресурси: у бій уже пішла техніка 70-х років. Допомога наростає, але треба більше. Особливо ППО. Тоді Путіну кінець", - наголосив опозиціонер.
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