Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



“Деякі країни Європи не можуть відмовитись від російських енергоресурсів через економічні причини. Однак, в більшості випадків, це політичне бажання. Естонія, Латвія та Литва прекрасно розуміють, що стоїть за рішенням про відмову від російських енергоносіїв. В них не стоїть питання, що 1% економічного зростання вартий того, щоб бути залежним від Росії. Естонія має спільний кордон з Росією і віддає третину військового потенціалу на допомогу Україні, бо знає, що загроза від Росії для них існує також. Ці країни це розуміють і тому з ними потрібно говорити”, - пояснив Сумленний.

Сумленний додав, що Україна повинна працювати над ініціативою підтримки корінних народів Росії, що може пришвидшити розпад Російської Федерації.

“Україні потрібно працювати над ініціативою підтримки корінних народів Росії. Просто, коли через років три німецький уряд постане перед фактом, що потрібно відкривати посольства в Казані, Уфі, Якутську та Санкт-Петербурзі, то ми можемо сказати, що ми передбачили розпад Російської Федерації. Тому потрібно робити свою справу. В нас кількість ресурсу та часу дуже обмежена. Очевидно, що Росія розвалиться так само, як і СРСР. Оскільки імперії не живуть після того, як вони програють війну", - додав Сумленний

У спільній заяві, опублікованій у понеділок, 16 травня, міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії назвали ці рішення про вступ до НАТО Швеції та Фінляндії "історичними" і заявили, що вони "зроблять усе необхідне, щоб допомогти обом країнам"

Польща, Литва, Латвія та Естонія звернулися до НАТО із проханням суттєво збільшити військову присутність через загрозу російської агресії