Розкол у "Голосі": Корнієнко назвав людей, які мають ходити на погоджувальну раду від фракції

Про це він сказав на брифінгу, передає Укрінформ.

“Думаю, що на погоджувальну раду мають ходити керівники фракції або особи, ними уповноважені. Це завжди так було по регламенту. У нас наразі є така інформація, що головою фракції є Устінова, заступницею є Клименко”, - зазначив Корнієнко.

Водночас він додав, що ситуацією має займатися сам "Голос".

“Ми виконуємо регламент. Фракція провела засідання, визначила нове керівництво, сказала, що вона це зробила на основі ухвали суду. Ми, апарат, запитали, чи є ця ухвала. Вони показали її. Апарат сформував запит, який я, відповідно до регламенту, оголосив на засіданні. Далі — будь ласка, є суди, є різні способи оскарження тих чи інших рішень. Тут, якщо мова йде про мене як про головуючого на засіданні, то, звичайно, вони можуть оскаржувати і мої рішення, я це допускаю. Допускаю, що можуть подавати якісь заяви про кримінальні справи. Я готовий всі відповідні процесуальні дії здійснювати”, - зауважив Корнієнко.

Нагадаємо, семеро народних депутатів фракції "Голос" вийшли з партії.

Пізніше 10 народних депутатів фракції "Голосу" заявили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання "Справедливість" через невдоволення діями керівництва партії та фракції

Народна депутатка Олександра Устінова заявила, що головною причиною створення депутатського об’єднання "Справедливість" є некомпетентне керівництво партії та відхилення від основних ідей, з якими вони йшли на вибори.

Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про зміну голови фракції "Голос", її очолила Олександра Устінова замість Ярослава Железняка.

На брифінгу голови Ради Руслана Стефанчука Железняк заявив, що "Корнієнко здійснив кримінальний злочин за вказівкою очільника Офісу президента Андрія Єрмака".