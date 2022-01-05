Розміром з тенісний корт: NASA розгорнула на найбільшому космічному телескопі сонцезахисний щит
Космічна агенція США завершила розгортання сонцезахисного щита завбільшки з тенісний корт на найбільшому у світі космічному телескопі "Джеймс Вебб"
Про це повідомляє BBC.
Видання пише, що диспетчери дистанційно кілька днів проводили розгортання п'яти частин сонячного щита у формі повітряного змія. При цьому всі частини щита завтовшки, як людське волосся.
За словами фахівців, розгортання пройшло успішно і несправностей не виникло. Сонцезахисний щит потрібен, щоб телескоп мав чутливість для виявлення сигналів із найвіддаленіших об'єктів у Всесвіті.
Після розміщення щита диспетчери зосередяться на встановленні дзеркал телескопа. Найбільше з них - 6,5 метра завширшки.
Телескоп "Джеймс Вебб" має вловлювати світло від зірок, які першими спалахнули після Великого вибуху понад 13,5 млрд років тому.
- Нагадаємо, NASA запустила у космос найпотужніший телескоп у історії "Джеймс Вебб" за $10 млрд.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.28
Купівля 27.28Продаж 27.55
-
EUR
Купівля 30.69Продаж 31.14
- Актуальне
- Важливе