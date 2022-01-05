Розміром з тенісний корт: NASA розгорнула на найбільшому космічному телескопі сонцезахисний щит

Про це повідомляє BBC.



Видання пише, що диспетчери дистанційно кілька днів проводили розгортання п'яти частин сонячного щита у формі повітряного змія. При цьому всі частини щита завтовшки, як людське волосся.



За словами фахівців, розгортання пройшло успішно і несправностей не виникло. Сонцезахисний щит потрібен, щоб телескоп мав чутливість для виявлення сигналів із найвіддаленіших об'єктів у Всесвіті.



Shields up! @NASAWebb has completed the tensioning of its tennis-court-size sunshield.



This five-layered shade will protect the telescope from the heat of the Sun, Earth and Moon, helping it #UnfoldTheUniverse in infrared light. Details & next steps: https://t.co/m9eFc0ysib pic.twitter.com/qF1UQV3cIY — NASA (@NASA) January 4, 2022

Нагадаємо, NASA запустила у космос найпотужніший телескоп у історії "Джеймс Вебб" за $10 млрд.

Після розміщення щита диспетчери зосередяться на встановленні дзеркал телескопа. Найбільше з них - 6,5 метра завширшки.Телескоп "Джеймс Вебб" має вловлювати світло від зірок, які першими спалахнули після Великого вибуху понад 13,5 млрд років тому.