Розпад РФ, Путін втрачає на нафті, небезпеки окопної війни, катівня дітей у Херсоні. Світові ЗМІ про Україну 14 грудня
Росія будує величезну мережу окопів, пасток і перешкод, щоб уповільнити рух України, європейські ультраправі радіють корупційному скандалу у ЄС, Папа Римський пропонує менше купувати різдвяні подарунки, а натомість жертвувати Україні - про це та не тільки писали світові ЗМІ
New York Times:
- Американські журналісти видання New York Times написали велику аналітичну статтю з яскравими ілюстраціями про те, що Росія будує величезну мережу окопів, пасток і перешкод, щоб уповільнити рух України. У статті аналітики роздумують про значення теперішньої окопної війни, нагадуючи, що окопи для України не новина. Адже така війна вже давно є характерною рисою битв на сході України за Донбас. Однак за темпами та масштабами російського будівництва нових окопів за останні пару місяців, їм "немає рівних". Журналісти аналізують кількість і темпи створення нових російських перешкод на фронті. Зокрема, відзначають, що Росія побудувала цілу серію оборонних перешкод на південь від річки Дніпро, щоб перешкодити Україні перетинати її.
- Також New York Times проаналізували нещодавній обмін полоненими, який відбувся між США та Росією. Журналісти акцентували на персонах, які досі перебувають в ув’язненні, зокрема про Пола Вілана, громадянина США, якого затримали ще кілька років тому у РФ. У виданні кажуть, що Пол Вілан звичайний турист, а не Джеймс Бонд, і що росіяни це знають. Однак це не полегшує його звільнення. Росія наполягає на тому, що 52-річний Вілан є шпигуном, якого спіймали на гарячому, чий 16-річний вирок за шпигунство цілком заслужений. У жорсткій грі Кремля ціна за його звільнення є вищою, ніж для баскетбольної зірки Брітні Ґрінер, яку було засуджено за звинуваченнями в контрабанді наркотиків, але звільнено минулого тижня.
Washington Times:
- У виданні Washington Times не оминули увагою сьогоднішню атаку дронами української столиці. Вони зазначили, що перед світанком росіяни відправили у сторону Києва 13 безпілотників іранського виробництва з Азовського моря, які були знищені ППО, однак декілька адміністративних будівель та кілька приватних споруд постраждали. Президент України Володимир Зеленський у короткому відеозверненні високо оцінив українські системи протиповітряної оборони. У Washington Times пишуть, що за словами української влади, ЗСУ зірвали російську атаку на Київ і прилеглий регіон. Спроби ударів особливо підкреслюють, наскільки столиця України залишається вразливою до регулярних атак Росії, які останніми тижнями руйнують інфраструктуру та населені пункти, переважно на сході та півдні країни.
- Крім цього, як вдалося з’ясувати The Washington Post, президент США Джо Байден підпише рішення про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot тільки після отримання від Пентагону відповідей на свої застереження. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена. Зокрема, Байдена цікавлять питання щодо навчання та технічного обслуговування, законності передачі та її впливу на військову здатність США. Міністерство оборони зараз працює над параметрами програми підготовки і триватиме понад шість місяців. Інший американський чиновник сказав, що зброя буде надходити зі складів США, але не з оперативних підрозділів.
Politico:
- У фокусі уваги журналістів американської медіа-організації в галузі політичної журналістики Politicо були європейські ультраправі, які радіють корупційному скандалу пов’язаному з ЄС та Катаром. Для таких лідерів, як Марін Ле Пен і Віктор Орбан, проблеми Європейського парламенту є доказом подвійних стандартів ЄС щодо верховенства права. Протягом багатьох років ці лідери стикалися з критикою чиновників ЄС, які звинувачували їх у зневазі верховенством права, пригніченні меншин і підтримці зв’язків з іноземними недемократичними режимами, такими як "путінізм" у Росії. Але зараз, коли корупційний скандал охопив Брюссель, європейські ультраправі лідери відчувають, що черевик на іншій нозі — і вони атакують проєвропейський істеблішмент, який вони кажуть, керував масовою корупцією, читаючи їм лекції про те, як треба керувати. Підсумок полягає в тому, що праві, починаючи від Марін Ле Пен у Франції та закінчуючи прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і президентом Польщі Анджеєм Дудою, можуть спробувати перетворити скандал на політичну зброю — як важіль у суперечках щодо верховенства права з Брюсселем і для посилення настроїв проти ЄС перед виборами до Європейського парламенту в 2024 році.
CNN:
- У виданні CNN звернули увагу читачів на слова речника Кремля Дмитра Пєскова, що Москва не отримувала пропозицій щодо можливого припинення вогню між Україною та Росією на святковий період, додавши, що "ця тема не стоїть на порядку денному". Цей коментар було зроблено на черговому брифінгу на тлі шквалу нових ударів Росії по Києву.
- Також CNN зацитували слова ЮНІСЕФ про те, що фізичне та психічне здоров’я українських дітей "під невтішним ризиком", оскільки досі триває війна. ЮНІСЕФ попередив у середу, що російські удари по критично важливій інфраструктурі в Україні поставили під ризик фізичне та психічне здоров’я "майже кожної дитини" в країні. Оскільки війна наближається до позначки десяти місяців, температура продовжує падати, а жителі залишаються без постійного доступу до електроенергії, опалення та води, майже сім мільйонів дітей в Україні стикаються не тільки з сильним холодом, але й не можуть отримати доступ до освіти та охорона здоров’я.
- Крім цього, у CNN передрукували заяву Папи Римського, який пропонує менше купувати різдвяні подарунки, а натомість жертвувати Україні. Папа Римський Франциск запропонував цього року купувати менше подарунків на Різдво та натомість пожертвувати виручені кошти Україні, оскільки вторгнення Росії наближається до позначки десяти місяців. "Зустрічаймо Різдво з українцями в серці", – сказав Папа під час загальної аудієнції у Ватикані в середу вранці.
The Guardian:
- Журналісти британського видання The Guardian звернули увагу читачів на те, що російські нафтові доходи впали в листопаді, незважаючи на зростання видобутку. Падіння розглядається як доказ того, що зусилля Заходу перекрити доходи Кремля спрацьовують. За оцінками експертів, Росія заробила близько 15,8 мільярдів доларів від продажу нафти в листопаді, що є другим найнижчим доходом цього року після 14,7 мільярдів доларів у вересні.
- Також британські журналісти написали про те, що у звільненому Херсоні виявили російську "катівню дітей". Українські слідчі викрили у місті Херсоні "камеру тортур", де ймовірно утримували дітей та знущалися над ними російські окупаційні війська, повідомив голова прав людини України Дмитро Лубінець. Російські спецслужби тримали дітей у так званій "дитячій камері", де їм давали мало води та майже не давали їжі, сказав Лубінець із посиланням на свідчення місцевих жителів. Згідно зі свідченнями, діти піддавалися психологічному насильству з боку російських поневолювачів, які говорили їм, що батьки їх покинули і вони ніколи не повернуться додому.
BBC:
- Журналісти BBC пишуть, що уряд Великої Британії майже вдвічі скорочує кошти, які він виділяє місцевим радам на допомогу українським біженцям через тиск на державні фінанси. Ради отримають 5900 фунтів стерлінгів (з 10 500 фунтів стерлінгів) за кожного українського біженця, який прибуде до їхньої місцевості. А ось благодійники, які приймають українців, що перебувають у Великій Британії більше року, отримають збільшення "подяки" за свою участь. Понад 100 000 громадян України прибули до Великобританії в рамках урядової програми Homes for Ukraine.
- Також британські журналісти фокусували увагу читачів на тому, як війна Росії проти України впливає на бізнес у Великій Британії. Зокрема BBC розповіли про велику компанію, яка працювала в місті Халл понад 160 років, а тепер змушена закритися після того, як вона припинила продажі в Росію через війну в Україні. Fenner Dunlop виробляє конвеєрні стрічки, які використовуються в гірничій промисловості, і Росія була її найбільшим ринком до вторгнення.
Gazeta Wyborcza:
- Польські журналісти написали розлогу статтю про те, що Путінські латифундисти розкрадають український чорнозем. У статті аналізують, хто і скільки захопив української землі на окупованих територіях. Масштаби розграбування – сотні тисяч гектарів легендарних чорноземів.
- Також у Gazeta Wyborcza звернули увагу на важливому опитуванні проведеному в Україні. 85% українці вважають, що війна має тривати до тих пір, поки не будуть звільнені всі окуповані території, включаючи Крим і Донбас. І для більшості українців повернення до роботи важливіше, ніж пряма фінансова допомога. Лише 9% українців переконані, що війну можна закінчити після звільнення територій, окупованих Росією після 24 лютого. Цікаво, що найбільша підтримка звільнення всіх окупованих територій зафіксована на сході країни – за це висловилися 87% респондентів.
Polskie Radio:
- Журналісти Polskie radio опублікували інтерв’ю з добровольцями з Росії та Криму, що воюють у складі ЗСУ. Польські журналісти зазначають, що самої перемоги над російським агресором буде недостатньо для подальшого мирного життя України й цілої Європи. Для спокою потрібно, щоб розпалався російська імперія, яка зараз функціонує під виглядом РФ.
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