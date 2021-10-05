Розпалили мангал і смажили сосиски: як фанати "Карпат" влаштували барбекю на трибунах посеред матчу. Відео
Фанати львівських "Карпат" влаштували справжній пікнік під час матчу чемпіонату України з футболу
Відео в Twitter опублікував журналіст Ярослав Мар'янко.
У 10-му турі чемпіонату другої ліги України з футболу львівські "Карпати" приймали вдома київський "Лівий берег". Улюблений клуб прийшли підтримали чимало вболівальників. Це допомогло "левам" перемогти 2:0.
2 години матчу - достатньо часу, аби зголодніти. Але львівські вболівальники вміють знаходити вихід з будь-якої ситуації.
На секторі ультрас несподівано з'явився мангал і вугілля. Посеред матчу вболівальники влаштували справжній барбекю. Посмажили сосиски, принесли пиво і насолоджувались грою улюбленого клубу.
ВІДЕО:
- Стадіон "Україна" раніше приймав матчі національної збірної, а також єврокубків. У липні арену позбавили 3-ї категорії і перевели в список стадіонів 2-ї категорії. Це означає, що на ньому не можуть проводитися матчі Української Прем'єр-ліги.
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