Розпалили мангал і смажили сосиски: як фанати "Карпат" влаштували барбекю на трибунах посеред матчу. Відео

Відео в Twitter опублікував журналіст Ярослав Мар'янко.



У 10-му турі чемпіонату другої ліги України з футболу львівські "Карпати" приймали вдома київський "Лівий берег". Улюблений клуб прийшли підтримали чимало вболівальників. Це допомогло "левам" перемогти 2:0.



2 години матчу - достатньо часу, аби зголодніти. Але львівські вболівальники вміють знаходити вихід з будь-якої ситуації.



На секторі ультрас несподівано з'явився мангал і вугілля. Посеред матчу вболівальники влаштували справжній барбекю. Посмажили сосиски, принесли пиво і насолоджувались грою улюбленого клубу.



ВІДЕО:

Out of context Ukrainian Football pic.twitter.com/BBtOeiu66d — Yaroslav Marianko (@YMarianko) October 4, 2021

Стадіон "Україна" раніше приймав матчі національної збірної, а також єврокубків. У липні арену позбавили 3-ї категорії і перевели в список стадіонів 2-ї категорії. Це означає, що на ньому не можуть проводитися матчі Української Прем'єр-ліги.