Про це повідомляє Поліція Харківської області.

Коли 7 березня колона російських військових зайшла в Ізюм, їм на зустріч їхала автівка із трьома цивільними чоловіками, молодшому із яких 24 лютого виповнилося 20 років. Окупанти розстріляли машину із 46-річним батьком, сином та їхнім 56-річним другом.

За словами заступника начальника Ізюмського районного управління Тимура Тертишного, після обстрілу автомобіль згорів, а рештки були поховані на місцевому кладовищі близькими друзями.

"На місці розстрілу автомобіля Форд Транзит, на березі невеликої річки, куди впала автівка, а також на місці поховання працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група, криміналісти, експерти. Черговий злочин росіян ретельно задокументований", – говорять у поліції.

У понеділок, 31 жовтня, на кладовищі в Ізюмі поліцейські вилучили рештки загиблих. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Тим часом в Енергодарі окупанти продовжують мародерити, виносять все можливе із квартир, приміських будинків, гаражів та навіть храмів.

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