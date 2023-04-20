Про це інформує Офіс генерального прокурора.

6 березня 2022 року о 07:30 цивільні жителі м. Ірпінь спробували евакуюватися з міста на власних автомобілях. Люди наклеїли на них написи "ДІТИ" та "ЕВАКУАЦІЯ", щоб позначити, що це саме цивільні транспортні засоби.

Раніше окупанти встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вул. Олега Кошового. На той час це була єдина дорога, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста.

"Колона рухалася вулицею Незалежності та повернула на вулицю Олега Кошового у напрямку Житомирської траси. Коли автомобілі доїхали до ЖК "Кошовий" по них із гранатометів та стрілецької зброї відкрили вогонь російські військові. В результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться у повідомленні.

Після розстрілу автомобілів рядовий десантник разом з іншими окупантами взяли у заручники цивільних громадян, які вцілили, та поранених, які могли самостійно пересуватися. Вони відвели їх у захоплений будинок, де незаконно утримували.

Обвинуваченого вдалося ідентифікувати за фотознімком, який він зробив на фотоапарат Polaroid та залишив у будинку біля місця розстрілу цивільних.