Про це повідомляє Novinite із посиланням на військову розвідку Болгарії.

"Активність російських спецслужб на території ... окремих країн Західних Балкан протягом 2022 року значно зросла на тлі намагань компенсувати шкоду, завдану російським легальним резидентурам унаслідок вислання російських дипломатів з низки країн Європи", - йдеться у висновках відомства.

Додається, що за даними болгарської військової розвідки, спостерігається постійна тенденція до збільшення ризиків кібербезпеки. Зокрема, у контексті російського вторгнення в Україну країни ЄС, включаючи Болгарію, зазнали неодноразових і тривалих кібератак.

"Застосування кібератак на об'єкти критичної інфраструктури у поєднанні з іншими гібридними методами та ворожими діями, такими як організація масштабних інформаційних та дезінформаційних кампаній, спроби спровокувати соціальне невдоволення та міграційні процеси, диверсії та саботаж, триватимуть і у 2023 році", - вважають у розвідці Болгарії.

Також у розвідці Болгарії наголошують, що у зв'язку з прогнозованим інтенсивним потоком біженців з Близького Сходу, Африки та Азії до Європи, що напевно спостерігатиметься протягом 2023 року, "зберігається ризик використання міграційних проблем у гібридних операціях, спрямованих проти ЄС, а також проникнення в європейські країни членів і послідовників терористичних угруповань".