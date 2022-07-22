Відповідний допис МЗС Франції опублікувало у твітері.

Чиновники Франції наголошують, що війна, яку веде РФ в Україні, порушує схеми економічних обмінів та є однією з головних причин зростання цін, яке підриває купівельну спроможність людей і обтяжує виробничі витрати компаній.

"Ціна російської агресії в Україні - це прискорення зростання світової інфляції у 2022 році до 8,5%", - йдеться в повідомленні.

У французькому мзс наголошують, що російська агресія посилила спекулятивну поведінку та порушила ланцюги постачання газу й нафти, створивши напругу на енергетичних ринках. Відповідно, світові ціни на енергоносії у 2022 році зросли на 50%.

Крім того, війна та блокування росією чорноморських портів порушують експорт продовольства, підвищують ціни, спричиняють дефіцит товарів першої потреби та створюють серйозні ризики голоду, зокрема в Африці. Загалом унаслідок дій росії голод загрожує від 11 до 19 млн людей у світі, кажуть чиновники.

"Війна, розв'язана росією в Україні, глибоко впливає на міжнародну економічну ситуацію, зачіпаючи, зокрема, найбільш уразливі верстви населення", - наголосило мзс Франції.

Французьке міністерство закликає росіян припинити агресію та піти геть з України.

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