Розв’язана Росією війна проти України підриває економіку світу, - МЗС Франції
У міністерстві закордонних справ Франції кажуть, що російська військова агресія проти України негативно впливає на світову економіку
Відповідний допис МЗС Франції опублікувало у твітері.
Чиновники Франції наголошують, що війна, яку веде РФ в Україні, порушує схеми економічних обмінів та є однією з головних причин зростання цін, яке підриває купівельну спроможність людей і обтяжує виробничі витрати компаній.
"Ціна російської агресії в Україні - це прискорення зростання світової інфляції у 2022 році до 8,5%", - йдеться в повідомленні.
У французькому мзс наголошують, що російська агресія посилила спекулятивну поведінку та порушила ланцюги постачання газу й нафти, створивши напругу на енергетичних ринках. Відповідно, світові ціни на енергоносії у 2022 році зросли на 50%.
Крім того, війна та блокування росією чорноморських портів порушують експорт продовольства, підвищують ціни, спричиняють дефіцит товарів першої потреби та створюють серйозні ризики голоду, зокрема в Африці. Загалом унаслідок дій росії голод загрожує від 11 до 19 млн людей у світі, кажуть чиновники.
"Війна, розв'язана росією в Україні, глибоко впливає на міжнародну економічну ситуацію, зачіпаючи, зокрема, найбільш уразливі верстви населення", - наголосило мзс Франції.
Французьке міністерство закликає росіян припинити агресію та піти геть з України.
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