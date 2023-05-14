Румунія виводить з експлуатації МіГ-21
Румунія з 15 травня офіційно виводь з експлуатації винищувачі МіГ-21 LanceR
Про це повідомили у міністрерстві оборони Румунії
Основною причиною виведення літака з експлуатації стала складність обслуговування, в основному бортових РЛС.
“Зараз важко підтримувати ці літаки в робочому стані через технічні проблеми з авіонікою, особливо з бортовими радарами.Процес заміни почався в 2008 році і закінчився в 2012 році. Цей кінець глави повинен був відбутися ще 10 років тому, коли планувалося вивести з експлуатації МиГ-21 і замінити їх.На жаль, це було неможливо через економічну кризу 2008 року", - повідомив колишній начальник Генерального штабу румунської армії, генерал авіації, який був пілотом МиГ-21 “LanceR” Штефан Данила.
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