"Русский военный корабль, иди на...": у Литві обрали фразу 2022 року
МЗС Литви визнали звернення до окупантів від захисників острова Зміїний фразою 2022 року, що було відзначено спеціальною нагородою, яку передали Держприкордонслужбі України
"Нечисленні, але надзвичайно сильні, емоційні та важливі слова українських прикордонників надихнули і український народ, і весь вільний світ – усіх, від сивочолих бабусь до військових і світових лідерів. У дипломатії ми зазвичай вибираємо більш помірковані фрази, але в деяких виняткових випадках потрібні такі сильні, ефектні слова. Разом до Перемоги!" – зазначив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
- Відзначимо, що днями словник сучасної української мови Мислово визнав словом 2022 року фразу "русский военный корабль, иди на …".
- А 9 грудня у Німеччині "словом року" також став вислів про війну в Україні від канцлера Шольца. Товариство німецької мови визнало Zeitenwende (поворотний момент) словом року в німецькій мові, фраза Krieg um Frieden (війна за мир) зайняла друге місце.
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