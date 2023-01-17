"Русский военный корабль, иди на...": у Литві обрали фразу 2022 року

"Нечисленні, але надзвичайно сильні, емоційні та важливі слова українських прикордонників надихнули і український народ, і весь вільний світ – усіх, від сивочолих бабусь до військових і світових лідерів. У дипломатії ми зазвичай вибираємо більш помірковані фрази, але в деяких виняткових випадках потрібні такі сильні, ефектні слова. Разом до Перемоги!" – зазначив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Відзначимо, що днями словник сучасної української мови Мислово визнав словом 2022 року фразу "русский военный корабль, иди на …".

А 9 грудня у Німеччині "словом року" також став вислів про війну в Україні від канцлера Шольца. Товариство німецької мови визнало Zeitenwende (поворотний момент) словом року в німецькій мові, фраза Krieg um Frieden (війна за мир) зайняла друге місце.

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