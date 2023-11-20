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Салати з печерицями (шампіньйонами) для всієї родини на будь-який смак
Салати з шампіньйонами серед гурманів користуються великою популярністю, адже вони не тільки гарні на вигляд, а й поживні. У салаті з печерицями гриби часто поєднуються з різними складниками: м`ясо, сир, овочі, зелень тощо. Обирайте саме те, що подобається найбільше. Смачного!
Салати з печерицями (шампіньйонами) – це завжди хороша ідея не тільки для святкового столу, а й на кожен день.
Салат з куркою і шампіньйонами
Як готувати салат з куркою і печерицями:
- натираємо курячу гомілку спеціями
- запікаємо її до готовності при температурі 180 °С
- нарізаємо великими шматочками
- нарізаємо гриби пластинками
- обсмажуємо їх на оливковій олії до рум'яності
- нашатковуємо капусту
- розрізаємо помідори навпіл
- окремо змішуємо майонез і гірчицю
- дрібно натираємо сир
- заправляємо гриби, м’ясо і помідори гірчично-майонезною заправкою
- посипаємо сиром
- посипаємо подрібненими горіхами.
Салат із сиром та шампіньйонами
Інгредієнти:
- шинка - 250 г
- шампіньйони - 300 г
- твердий сир - 100 г
- консервована кукурудза - 80 г
- консервована квасоля - 120 г
- два зубчики часнику
- дві столові ложки майонезу
- одна чайна ложка гірчиці
- соняшникова олія (за смаком)
- спеції (за смаком)
Як готувати салат із сиром та шампіньйонами:
- нарізаємо шинку соломкою
- нарізаємо гриби пластинками
- натираємо сир на дрібній терці
- пропускаємо часник через прес
- окремо обсмажуємо гриби й шинку
- змішуємо обсмажені продукти з кукурудзою, сиром, квасолею, часником
- заправляємо гірчицею, спеціями, майонезом.
Салат з печерицями та крабовими паличками
Інгредієнти:
- одне яйце
- один огірок
- крабові палички - 150 г
- пів пучки зеленої цибулі
- пів моркви
- шампіньйони - 100 г
- консервована кукурудза - 100 г
- одна столова ложка майонезу
- одна чайна ложка діжонської гірчиці
- спеції (за смаком)
- соняшникова олія (за смаком).
Як готувати салат з печерицями та крабовими паличками:
- варимо моркву
- варимо яйце
- подрібнюємо цибулю
- огірок нарізаємо соломкою
- натираємо моркву на тертці
- сирі шампіньйони нарізаємо кубиком
- варені яйця нарізаємо кубиком
- крабові палички нарізаємо великими шматочками
- обсмажуємо печериці
- змішуємо все
- заправляємо гірчицею, майонезом і спеціями.
Смачного!
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