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Салати з печерицями (шампіньйонами) для всієї родини на будь-який смак

20 листопада, 2023 понедiлок
15:30
рецепти Мариновані печериці в домашніх умова

Салати з шампіньйонами серед гурманів користуються великою популярністю, адже вони не тільки гарні на вигляд, а й поживні. У салаті з печерицями гриби часто поєднуються з різними складниками: м`ясо, сир, овочі, зелень тощо. Обирайте саме те, що подобається найбільше. Смачного!

Салати з печерицями (шампіньйонами) – це завжди хороша ідея не тільки для святкового столу, а й на кожен день.

Салат з куркою і шампіньйонами

Салат з куркою і шампіньйонами

Як готувати салат з куркою і печерицями:

  • натираємо курячу гомілку спеціями 
  • запікаємо її до готовності при температурі 180 °С
  • нарізаємо великими шматочками
  • нарізаємо гриби пластинками
  • обсмажуємо їх на оливковій олії до рум'яності
  • нашатковуємо капусту
  • розрізаємо помідори навпіл
  • окремо змішуємо майонез і гірчицю
  • дрібно натираємо сир
  • заправляємо гриби, м’ясо і помідори гірчично-майонезною заправкою 
  • посипаємо сиром
  • посипаємо подрібненими горіхами.

Салат з куркою і шампіньйонами

 

Салат із сиром та шампіньйонами

Інгредієнти:

  • шинка - 250 г
  • шампіньйони - 300 г
  • твердий сир - 100 г
  • консервована кукурудза - 80 г
  • консервована квасоля - 120 г
  • два зубчики часнику
  • дві столові ложки майонезу
  • одна чайна ложка гірчиці
  • соняшникова олія (за смаком)
  • спеції (за смаком)

Як готувати салат із сиром та шампіньйонами:

  • нарізаємо шинку соломкою
  • нарізаємо гриби пластинками
  • натираємо сир на дрібній терці
  • пропускаємо часник через прес
  • окремо обсмажуємо гриби й шинку
  • змішуємо обсмажені продукти з кукурудзою, сиром, квасолею, часником
  • заправляємо гірчицею, спеціями, майонезом.

Салат з печерицями та крабовими паличками

Інгредієнти:

  • одне яйце
  • один огірок
  • крабові палички - 150 г
  • пів пучки зеленої цибулі
  • пів моркви
  • шампіньйони - 100 г
  • консервована кукурудза - 100 г
  • одна столова ложка майонезу
  • одна чайна ложка діжонської гірчиці
  • спеції (за смаком)
  • соняшникова олія (за смаком).

Як готувати салат з печерицями та крабовими паличками:

  • варимо моркву 
  • варимо яйце
  • подрібнюємо цибулю
  • огірок нарізаємо соломкою
  • натираємо моркву на тертці
  • сирі шампіньйони нарізаємо кубиком
  • варені яйця нарізаємо кубиком
  • крабові палички нарізаємо великими шматочками
  • обсмажуємо печериці
  • змішуємо все
  • заправляємо гірчицею, майонезом і спеціями.

Смачного!

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