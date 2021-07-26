Самовільно відчинив двері під час руху: на Львівщині чоловік випав з потяга
26 липня, близько 3:00, до поліції надійшло повідомлення від начальника поїзда сполученням Львів-Маріуполь про те, що під час руху в місті Золочеві випав молодий чоловік
Про це пише відділ комунікації Нацполіції.
Унаслідок падіння чоловік отримав важкі травми.
На місці події працювала слідчо-оперативна група і співробітники Золочівського районного відділу поліції. Травмований виявився 23-річним жителем Хмельницького, його з важкими тілесними ушкодженнями госпіталізовано до реанімації.
"Попередньо правоохоронці з'ясували, що чоловік у тамбурі самовільно відчинив двері під час руху поїзда, не втримався і випав із вагона", - йдеться у повідомленні.
За фактом події слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
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