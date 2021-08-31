СБУ викрила мережу із виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, правоохоронці ліквідували масштабну схему із виготовлення міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, яку організували мешканці Волинської, Львівської та Чернівецької областей.



За даними слідства, вартість одного підробленого міжнародного сертифіката про вакцинацію становила 1600 грн. Щодня ділки виготовляли до двадцяти таких "документів". Працювали здебільшого вдома, однак в одній з областей навіть орендували для цього офіс.



У пресслужбі зазначили, що підробки виготовляли з використанням реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України, що дозволяло їх власникам безперешкодно перетинати кордони іноземних держав. Злочинці знаходили клієнтів в інтернеті, а готові підробки надсилали поштою по всій Україні.



Правоохоронці провели обшуки, в ході яких вилучили комп'ютери, принтери та мобільні термінали із доказами злочинної діяльності, файли бланків міжнародних свідоцтв про вакцинацію, дублікати печаток медустанов та банківські картки для "розрахунків" з клієнтами.

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