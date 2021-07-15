СБУ заблокувала контрабанду до Росії комплектуючих до військового гелікоптера Мі-24

Про це повідомляє сайт СБУ.



Правоохоронці затримали контрабандистів на території Харківської області за кілька метрів від державного кордону.



Зловмисники намагалися переправити до РФ комплектуючі до штурмової авіації.



Під час затримання у зловмисників виявлено "вантаж" із запчастинами до ударного гелікоптеру Мі-24.



Вилучені матеріали направлено на експертизу.



У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних осіб.



Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору контрабандного каналу та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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