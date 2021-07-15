СБУ заблокувала контрабанду до Росії комплектуючих до військового гелікоптера Мі-24
Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ заблокували канал нелегального переміщення до РФ товарів, що підлягають державному експортному контролю
Про це повідомляє сайт СБУ.
Правоохоронці затримали контрабандистів на території Харківської області за кілька метрів від державного кордону.
Зловмисники намагалися переправити до РФ комплектуючі до штурмової авіації.
Під час затримання у зловмисників виявлено "вантаж" із запчастинами до ударного гелікоптеру Мі-24.
Вилучені матеріали направлено на експертизу.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних осіб.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору контрабандного каналу та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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