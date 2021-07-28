СБУ затримала російського агента, який збирав дані про склад боєприпасів на Черкащині
Контррозвідники Служби безпеки України затримали агента російської військової розвідки у Черкаській області.
Про це повідомляє пресцентр спецслужби.
Чоловіка затримали під час отримання секретної інформації про склад артилерійських боєприпасів.
Оперативникивстановили, що мешканець Черкащини був завербований на території РФ
Основне завдання від росіян ‒ збір та передача інформації про військові стратегічні об’єкти.
Зловмисник намагався залучити до своєї "роботи" військовослужбовця ЗСУ.
СБУ задокументувала факти збору відомостей, у тому числі з обмеженим доступом, щодо місць розташування артилерійських складів, режиму охорони, переліку та кількості боєприпасів.
Затриманому повідомлено про підозру у держзраді.
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