СБУ затримала у Києві організаторів російської "фабрики тролів"
Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували прокремлівську "фабрику тролів" у Києві
Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.
Стало відомо, що зловмисники поширювали у соцмережах заклики на підтримку збройної агресії проти України та виправдовували воєнні злочини російських окупантів.
Зокрема Службою безпеки України встановлено, що як першоджерело інтернет-агенти використовували telegam-канал московського пропагандиста Юрія Подоляки – російського блогера, який нараховує більше ніж 2,7 млн підписників.
"Тролі" поширювали його публікації через репости або під виглядом "власних" публікацій у соцмережах.
"Комп’ютерне обладнання для проведення "інформударів" та комунікації з російськими кураторами встановили у власних помешканнях в столиці та Білій Церкві. Для масового "покриття" інтернет-простору зловмисники намагалися залучити нових учасників пропагандистського "осередку" Кремля", - йдеться у дописі.
Щоб збільшувати чисельність "аудиторії", використовували сотні бот-акаунтів, від імені яких поширювали і коментували дописи з російською пропагандою.
Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютери із доказами злочинних дій.
Судом зловмисникам обрано міру запобіжного заходу для запобігання ухилення їх від кримінальної відповідальності. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.
- 9 січня стало відомо, що до 12 років позбавлення волі засуджено депутата Верховної Ради Криму за державну зраду, який голосував за прийняття незаконних постанов Росії та загальнокримський референдум.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.64
- Актуальне
- Важливе