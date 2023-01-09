СБУ затримала у Києві організаторів російської "фабрики тролів"

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Стало відомо, що зловмисники поширювали у соцмережах заклики на підтримку збройної агресії проти України та виправдовували воєнні злочини російських окупантів.

Зокрема Службою безпеки України встановлено, що як першоджерело інтернет-агенти використовували telegam-канал московського пропагандиста Юрія Подоляки – російського блогера, який нараховує більше ніж 2,7 млн підписників.

"Тролі" поширювали його публікації через репости або під виглядом "власних" публікацій у соцмережах.

"Комп’ютерне обладнання для проведення "інформударів" та комунікації з російськими кураторами встановили у власних помешканнях в столиці та Білій Церкві. Для масового "покриття" інтернет-простору зловмисники намагалися залучити нових учасників пропагандистського "осередку" Кремля", - йдеться у дописі.

Щоб збільшувати чисельність "аудиторії", використовували сотні бот-акаунтів, від імені яких поширювали і коментували дописи з російською пропагандою.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютери із доказами злочинних дій.

Судом зловмисникам обрано міру запобіжного заходу для запобігання ухилення їх від кримінальної відповідальності. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

9 січня стало відомо, що до 12 років позбавлення волі засуджено депутата Верховної Ради Криму за державну зраду, який голосував за прийняття незаконних постанов Росії та загальнокримський референдум.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb